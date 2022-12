Divulgação Medida faz parte do Monitoramento da Garantia de Atendimento da agência reguladora

Dezenove planos de saúde pelo país foram suspendidos temporariamente pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), treze do total são comercializados pela Unimed-Rio. A medida passa a valer a partir do dia 22 de dezembro.

A suspensão do serviço se deu por conta de queixas relacionadas à cobertura assistencial dos planos no terceiro trimestre deste ano. No total, foram mais de 45 mil reclamações entre julho e setembro de 2022.

A suspensão tem validade de três meses para as empresas se adequarem às normas requisitadas.

De acordo com a Agência, são 387.894 assinantes que serão protegidos pela suspensão. Os clientes das operadoras de saúde não poderão ter o atendimento afetado pela medida.

A medida faz parte do Monitoramento de Garantia de Atendimento, que acompanha e gerencia o atendimento fornecido por planos de saúde, e auxilia na proteção dos direitos dos consumidores. Na mesma leva, foram liberados 46 serviços que estavam suspensos até então.

Confira a lista completa da ANS

Univida Empresarial III – Apto (473362152)

Novo Univida I – Apto (473379157)

Nacional Adesão Pós – Enf (485570201)

Unimed Personal Quarto Coletivo (449970041)

Unimed Delta 2 (467671128)

Unimed Beta 2 Dental PPE (467678125)

Unimed Personal Quarto Coletivo 2 (467681125)

Unimed Alfa 2 (467683121)

Unimed Beta 2 (467685128)

Unimed Delta 2 (467687124)

Unimed Personal Quarto Coletivo 2 (467689121)

Unimed Alfa 2 (467691122)

Unimed Delta 2 (467694127)

Unimed Ômega Plus (467700125)

UniPart Delta 2 (468251123)

Unimed Alfa 2 Ad (487586209)

RUBI (456407073)

Santaris (435791014)

Classic I (488315212)

Os clientes que desejarem realizar alguma reclamação contra as operadoras podem acessar o portal exclusivo para denúncias, ou telefonar para o número 0800-701-9656.