Felipe Moreno Oi

As ações da Oi sobem quase 60% (59,09%) na Bolsa de Valores nesta quinta-feira após fim do processo de recuperação judicial, que durou mais de seis anos.

Os papéis da empresa de telecomunicações (OIBR4) sobem R$ 0,33, cotados a R$ 0,77. Enquanto isso, a OIBR3 sobe 47%, cotada a R$ 0,25.

O Ibovespa opera em alta de 0,67%, aos 104,435.73 pontos.

O juiz Fernando Viana, da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, encerrou o processo .

Na decisão, o juiz escreveu que o plano de recuperação judicial foi o maior da história do país e um dos processos do tipo mais extensos em todo o mundo. “Chega ao fim o mais impactante e relevante processo de recuperação judicial do judiciário brasileiro, e um dos casos mais complexos do mundo jurídico contemporâneo”, afirmou o magistrado no texto.