Lorena Amaro Itaú Unibanco realiza leilão de 25 imóveis

A Frazão Leilões promove, em 16 de dezembro, às 11h, o leilão de 25 imóveis do Itaú Unibanco, localizados nos estados da Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo.

O arrematante poderá efetuar o pagamento à vista com 10% de desconto, ou parcelado com 20% de sinal, mais 8 parcelas sem juros ou correção; 25% de sinal, mais 12 ou 24 parcelas com juros; ou 30% de sinal, mais 36 a 78 parcelas com juros, conforme edital de leilão. Os débitos de condomínio e IPTU serão quitados pelo banco até a data do leilão.

Um dos imóveis em destaque está localizado na cidade de Rio Verde, Goiás, na Rua dos Carajás. Trata-se de uma casa de 360m² de área de terreno, com lance a partir de R$742.200,00.

Já em Guarulhos, São Paulo, está um apartamento de 66m² de área útil, na Estrada Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, com uma vaga na garagem. Seu lance inicial é de R$142.200,00. Ainda no Sudeste, mas na cidade de Montes Claros, Minas Gerais, na Rua Ponte Nova, está um apartamento de 500m² de área de terreno e lance de R$197.000,00.

Por último, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, está um apartamento na Avenida Chicago. Ele conta com 93,93m² de área total, uma vaga de garagem e seu lance mínimo é de R$180.600,00.

Os interessados poderão participar do leilão pela internet. As informações sobre todos os imóveis estão disponíveis no site da Frazão Leilões .