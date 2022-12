Crédito: FotografiaBasica/istock Cebola é a vilã da inflação no ano

Os vilões da inflação no mês de novembro foram a cebola e o tomate, com altas de 23% e 15%, respectivamente. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) , considerada a inflação oficial do país, subiu 0,41% no mês, puxado pelos itens de Transporte e Alimentos.



A inflação está em 5,9% no acumulado em 12 meses, acima do teto da meta estipulada pelo Banco Central (BC), que é de 5%. O BC vê chance grande de estouro da meta em 2022, assim como aconteceu no ano passado.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia Siga também o perfil geral do Portal iG

Veja os itens que mais subiram em novembro:

Cebola - 23%

Tomate - 15%

Banana-maçã - 15%

Inhame - 11%

Laranja-baía - 11%

Goiaba - 9%

Laranja-Lima - 8%

Banana-prata - 8%

Etanol -7,5%

Tangerina - 7,5%

No acumulado em 12 meses, a cebola acumula alta de 166% e o limão de 89%. Nos itens de transporte, as passagens aéreas lideram a alta, com salto de 35% no período.

A gasolina tem peso importante na composição do IPCA, e ajudou a puxar a alta do índice. Os preços do etanol (7,57%), da gasolina (2,99%) e do óleo diesel (0,11%) subiram em novembro. A exceção foi o gás veicular, com queda de 1,77%.

A gasolina, em particular, exerceu o maior impacto individual no índice do mês, com 0,14 p.p. Vale destacar também as altas de emplacamento e licença (1,72%), automóvel novo (0,50%) e seguro voluntário de veículo (0,97%), que contribuíram conjuntamente com 0,07 p.p. No lado das quedas, os preços das passagens aéreas recuaram 9,80%, após as altas de 8,22% em setembro e 27,38% em outubro.

Veja a variação por grupos pesquisados:



Alimentação e bebidas: 0,53%

Habitação: 0,51%

Artigos de residência: -0,68%

Vestuário: 1,10%

Transportes: 0,83%

Saúde e cuidados pessoais: 0,02%

Despesas pessoais: 0,21%

Educação: 0,02%

Comunicação: -0,14%

Já entre as maiores baixas estão a abobrinha e as passagens aéreas. O leite longa vida também é destaque entre as quedas.