MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Haddad durante pronunciamento no CCBB Brasília

Após a confirmação de Fernando Haddad como ministro da Fazenda, o cotado para a pasta disse que a regra fiscal que deve substituir o teto de gastos deve ser anunciada em 2023.

Haddad participou da coletiva de imprensa ao sair do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) nesta sexta-feira (9). "Vai sair no ano que vem. Nós temos prazo […] para fazer o arcabouço fiscal", afirmou o futuro ministro.

Questionado sobre a reforma tributária, Haddad também assegurou que as propostas devem sair no próximo ano. Ele afirmou que as políticas poderão ser enviadas juntamente para o Congresso.

O ex-prefeito de São Paulo também afirmou, durante seu discurso, que está preparado para o cargo. "É só olhar o histórico e ver que a Prefeitura de São Paulo recebeu investment grade [grau de investimento], pela primeira vez, durante a minha gestão. Quem não olha o histórico, cai em fake news", disse.

"Pode ser junto, não tem problema, o importante é a gente ter uma agenda para 2023 forte, recuperar os acordos internacionais que estão parados, com a União Europeia, a questão do arcabouço fiscal e a reforma tributária. São grandes movimentos nossos", afirmou.





Durante seu pronunciamento, o ex-prefeito não anunciou nenhum nome para o secretariado da pasta, porém afirmou que as nomeações devem se tornar públicas após conversas com o ministro do Planejamento, que ainda não foi divulgado.

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para o próximo ano, deve retomar a antiga divisão do que, hoje, é chamado de ministério da Economia. No total, serão três pastas: Ministério da Fazenda, Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços; e Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia Siga também o perfil geral do Portal iG