Rogério Melo/ PR - 16.9.15 Minha Casa, Minha Vida terá verba após aprovação da PEC

O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), afirmou nesta quarta-feira (7) que o programa Minha Casa, Minha Vida (atual Casa Verde e Amarela) terá cerca de R$ 10 bilhões com a Proposta de Emenda a Constitução (PEC) da Transição. O texto da PEC foi aprovado em primeiro turno no Senado nesta quarta.



De acordo com Alckmin, o valor destinado ao programa de habitação seria maior, mas o valor que a PEC abre no teto de gastos foi reduzido na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado de R$ 175 bilhões para R$ 145 bilhões.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG



"Na proposta originalmente discutida, era até R$ 15 bilhões para a Casa Verde e Amarela, chamada Minha Casa, Minha Vida. Como o valor reduziu dos R$ 175 bilhões para R$ 145 bilhões, então eu, por cautela, estou falando em torno de R$ 10 bilhões", disse Alckmin em declaração a jornalistas após encontro da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC).

O vice-presidente eleito acrescentou que o valor destinado ao programa é aproximado, já que ainda será definido pelo Congresso na Lei Orçamentária Anual (LOA). "O que não é possível é manter a situação atual, que tem R$ 32 milhões para obras no país inteiro", afirmou Alckmin.

Reforma trabalhista



Durante o evento da CBIC, Alckmin também voltou a dizer que o governo eleito não vai trazer de volta o imposto sindical, removido em 2017 pela reforma trabalhista.

"Reforma trabalhista continua legislada, acordado sobre legislado, não volta imposto sindical. Não volta sindical. Temos que nos preocupar com quem está na informalidade", afirmou. Empresários do setor da cosntrução que estavam no evento aplaudiram sua fala.