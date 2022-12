Marcello Casal Jr/Agência Brasil Selic não sobe desde agosto

O Brasil é líder no ranking global de juros reais, de acordo com levantamento do MoneYou e da Infinity Asset Management. Nesta quarta-feira (7), o Comitê de Políticas Monetárias (Copom) decidiu manter a taxa básica de juros em 13,75% .



Mesmo sem subir, a Selic está em patamar suficiente para manter o Brasil como o país com juros reais mais altos do mundo.

Para calcular os juros reais, estima-se a inflação esperada para os próximos 12 meses (no caso do Brasil, 5,33%) e desconta-se esse valor da taxa básica de juros. Os juros reais brasileiros são, portanto, de 8,16%, de acordo com a projeção do MoneYou e da Infinity Asset Management.

Na média geral, o mundo tem juros reais de -2,16%. Confira o ranking global:



Brasil: 8,16% México: 5,39% Chile: 4,66% Hong Kong: 3,12% Colômbia: 2,39% F ilipinas: 2,21% Indonésia: 2,09% África do Sul: 1,73% Índia: 1,13% Israel: 0,74% Malásia: 0,30% Nova Zelândia: 0,08% Hungria: 0,05% China: 0,02% Reino Unido: -0,60% Estados Unidos: -1,04% Japão: -1,54% Coreia do Sul: -1,56% Singapura: -1,60% Suíça: -1,60% Taiwan: -1,71% Rússia: -1,80% Canadá: -2,19% Austrália: -2,92% F rança: -2,94% Tailândia: -4,19% Suécia: -4,32% Portugal: -4,48% Dinamarca: -4,50% Itália: -5,09% Áustria: -5,18% Alemanha: -5,36% Espanha: -5,44% Polônia; -6,35% Bélgica; -6,39% Grécia: -6,43% República Checa: -7,53% Holanda: -7,78% Argentina: -11,36% Turquia: -14,49%





No que diz respeito aos juros nominais, sem descontar a inflação, o Brasil fica em segundo lugar no ranking global, atrás apenas da Argentina, que tem taxa de juros a 75%. No país vizinho, porém, a hiperinflação derruba a taxa real para -11,36%.