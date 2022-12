FreePik Objetivo da parceria é estimular educação empreendedora

O Instituto Êxito de Empreendedorismo e o Instituto Pérolas Empreendedoras assinaram convênio com o objetivo de levar educação empreendedora ao público feminino e aos jovens mais vulneráveis, que sofrem com dependência física ou financeira e desejam iniciar ou alavancar seus negócios.

A parceria permite que os alunos tenham acesso gratuito a mais de mil conteúdos através da plataforma online do Instituto Êxito.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG



Para Janguiê Diniz, presidente do Êxito, a união chega em um período extremamente necessário para fomentar o empreendedorismo. "Estamos muito felizes e confiantes que essa parceria irá transformar vidas. O acesso aos nossos cursos, mentorias, vídeos e workshops inspiracionais será de grande valia para o futuro dos alunos do Instituto Pérolas Empreendedoras", afirma.

Kátia Giovana Lima, fundadora do Instituto Pérolas Empreendedoras diz que o objetivo é "ensinar, auxiliar e conectar mulheres e jovens que desejam empreender e precisam de orientação profissional". "Sabemos que eles contarão com essa parceria para mudar sua realidade. Esse convênio com o Instituto Êxito é uma forma maravilhosa de contribuir com a formação empreendedora, ética, humana e social de nossas alunas e alunos", diz.

Para acessar os mais de mil cursos gratuitos, é necessário realizar um cadastro na plataforma virtual .



Além dos conteúdos, os usuários também terão acesso a mentorias online, através do aplicativo Toolzz Mentor, que serão realizadas por grandes nomes do empreendedorismo e sócios do Instituto Êxito como: José Roberto Marques, presidente do Instituto Brasileiro de Coaching (IBC); Janguiê Diniz, fundador do grupo Ser Educacional; Guilherme Benchimol, fundador da IP Inc.; Antônio Carbonari Netto, fundador do grupo Anhanguera Educacional; Carol Paiffer, presidente da Atom; João Appolinário, fundador e CEO da Polishop; Ricardo Bellino, empreendedor serial; Geraldo Rufino, presidente da JR Diesel; Gustavo Caetano, CEO da Samba Tech; João Kepler, fundador e presidente do Fundo de Investimentos Bossa Nova; Fábio Coelho, presidente do Google Brasil, entre outros.