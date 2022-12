EMarket No pregão, investidores repercutem aprovação de "PEC da Transição" no Senado e manutenção de juros pelo Copom

A Bolsa de Valores abriu as negociações desta quinta-feira (8) em queda de 0,29%, aos 108.754 pontos, e a cotação do dólar em alta de 0,49%, negociado a R$ 5,23.

No dia anterior, Ibovespa fechou em queda de 1,02%, a 109.068 pontos, e a moeda norte-americana encerrou o dia em baixa de 1,21%, vendida a R$ 5,2047.



O mercado amanhece novamente com as atenções direcionadas para a PEC da Transição, aprovada no Senado nesta quarta-feira (7) , e para decisão de política monetária do Copom, que manteve a taxa básica de Juros, Selic, em 13,75%.

Além disso, também foi divulgada hoje os dados de vendas no varejo do mês de outubro, que também poderá trazer certa volatilidade ao mercado de juros e de câmbio no momento de sua divulgação.

O volume de vendas do comércio varejista no país variou 0,4% na passagem de setembro para outubro, após crescer 1,2% em setembro. Na comparação com outubro de 2021, houve crescimento de 2,7%, terceiro resultado positivo consecutivo. No ano, o setor acumulou aumento de 1,0%, e, nos últimos 12 meses, variou 0,1%, primeiro resultado no campo positivo em 5 meses. Os dados são da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), divulgada hoje (8) pelo IBGE.

Lá fora os destaques ficam nas falas de Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu (BCE) e na divulgação do número de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos na última semana.



No Brasil deve repercutir a aprovação pelo Senado da PEC da Transição, que deve dar fôlego aos negócios locais no dia de hoje, apesar do exterior mais fraco, o que poderá limitar certo avanço do Ibovespa. Também deverá ser observado alguma reação à decisão do Copom em manter a taxa Selic em 13,75% ao ano, porém esta deverá ser moderada.

Lá fora os contratos futuros de petróleo sobem, recuperando parte dos prejuízos recentes, que giram em torno de 3% na última sessão. Em Nova York os índices futuros operam em alta marginal nesta manhã enquanto investidores aguardam a próxima reunião de política monetária do Federal Reserve (FED). Na Europa as principais bolsas negociam sem direção única nesta manhã, enquanto o dólar também fica sem direção única ante os principais pares. Por fim, na Ásia as bolsas fecharam em baixa nesta quinta-feira, com exceção de Hong Kong que fechou em alta próxima a 3%.