Alan Santos/Presidência da República Ministro da Economia, Paulo Guedes

O Ministério da Economia, Paulo Guedes , disse nesta quinta-feira (8) que está em contato com a equipe de transição de governo para auxiliar na formulação de um novo arcabouço fiscal.

“O Tesouro fez uma proposta de revisão de teto [de gastos], a SPE (Secretaria de Política Econômica) está fazendo outra proposta também, e nós certamente estamos conversando com a transição, a Economia, mostrando que há aperfeiçoamentos”, afirmou em evento promovido pelo Tesouro Nacional.

Guedes se encontrou com integrantes do GT de economia nesta quinta, entre eles, o ex-prefeito Fernando Haddad, principal cotado para assumir a Fazenda no ano que vem.

No evento, Guedes também disse que o Tesouro projeta que a dívida bruta do governo deve encerrar este ano abaixo de 74% do PIB. Em outubro, o indicador estava em 76,8%.