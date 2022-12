Sophia Bernardes Aplicativo 99 disponibiliza mudanças para seus motoristas

Motoristas do aplicativo 99, a partir desta segunda-feira (5), começaram a ter acesso ao valor exato por cada corrida. O novo recurso, chamado "Saiba quanto vai Ganhar", confere aos trabalhadores parceiros do app o valor real de cada viagem para os motoristas cadastrados.

Até então, a empresa disponibilizava apenas a previsão do preço arrecadado por corrida. Segundo a 99, as mudanças estão disponíveis para motoristas cadastrados nas categorias POP e Comfort.

Em nota, a empresa afirmou que a mudança surgiu a partir de sugestões dos próprios motoristas. Segundo eles, a opção traria maior transparência, planejamento financeiro, conforto e uma maior possibilidade dos trabalhadores utilizarem a plataforma durante o dia.

Em caso de grandes alterações no tempo da corrida, por exemplo, o valor recebido pelo motorista poderá ser recalculado. No entanto, o app afirma estar priorizando aumentos maiores do que o preço original, resultando em pagamentos mais altos para seus condutores.

Taxa de 19,99%

Outra mudança anunciada pela 99 foi a "Taxa Garantida de 19,99%", valor aplicado semanalmente quando o motorista completa um mínimo de 10 corridas pelo app. Durante o fim de semana, caso a taxa seja excedente a 19,99, o trabalhador será reembolsado.

A medida garante o pagamento completo aos colaboradores da empresa, além de padronizar as taxas cobradas dos motoristas para que não exceda de acordo com sua produtividade, desde que faça o valor mínimo semanal de 10 corridas.

