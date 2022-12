Valter Campanato/Agência Brasil Nelson Barbosa, ex-ministro da Fazenda

O PT não tem um 'posto Ipiranga', afirmou, nesta terça-feira (6) o ex-ministro e membro da equipe de transição Nelson Barbosa . Segundo ele, o partido "discute tudo" e, apenas para a equipe de transição, foram cotados mais de cem economistas para discutir a situação do país.

"O PT não tem Posto Ipiranga, o PT não tem uma referência para uma ou outra política. O PT discute tudo. Na época da campanha, eu brinquei que ao invés de ter um Posto Ipiranga, a gente tem uma rede de postos BR. Só na campanha eram mais de 100 economistas discutindo", disse o ex-ministro durante evento com outros membros da equipe de transição.

O apelido de 'posto Ipiranga' é uma referência à uma declaração de Jair Bolsonaro (PL) sobre Paulo Guedes, de 2019, por conta de sua autonomia sobre a política econômica do governo.

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem sido cobrado sobre sua indicação para o ministério da Fazenda. Na última semana, Lula afirmou que os escolhidos terão " a cara do sucesso do meu primeiro mandato ", e que deve realizar suas indicações apenas na próxima semana, após sua diplomação.

Durante o evento, Barbosa defendeu a aprovação da PEC da Transição, que deve garantir o pagamento completo do Bolsa Família de R$ 600, além do adicional de R$ 150 por criança com menos de seis anos. Segundo ele, o Orçamento planejado para o próximo ano é insuficiente para as principais áreas de investimento do governo.

Barbosa defendeu uma flexibilização fiscal, de curto, médio e longo prazo para o país, argumentando que a situação financeira do Brasil não dará conta para os próximos anos. O ex-ministro afirmou que deve encaminhar as sugestões até a próxima segunda-feira (12).

"O Orçamento de 2023 é claramente insuficiente. É preciso criar o espaço fiscal adicional, e o Congresso está debatendo isso", afirmou.