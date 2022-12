MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Receita Federal

O governo publicou nesta segunda-feira (5) no Diário Oficial da União a abertura do concurso para a Receita Federal. São 230 vagas de auditor-fiscal, com salário de R$ 21 mil, e outras 469 para o cargo de analista-tributário, que recebem R$ 11,6 mil.

Com isso, milhares de concurseiros estão de olho no edital e em como se preparar para a prova, que deve ocorrer em 19 de março de 2023 em todas as capitais do pais.

Pensando nisso, o iG entrou em contato com Victor Tanaka, especialista em concursos públicos do Estratégia Concursos e pediu dicas para passar na prova. Confira:

Por que o edital é tão importante e foi muito aguardado?

O concurso da Receita Federal é a porta de entrada para a área fiscal, por o edital ser tido como o mais visível, todo mundo tem interesse e conhece quando se fala sobre auditor da receita. Todo concurseiro para a área fiscal, já começou a estudar para a prova e começou pela receita federal.

A relevância e aguardo do edital se dá, porque o concurso acontecia periodicamente. Aconteceu em 2009, 2012, 2014 e não ocorreu mais. Desde então era muito aguardado e após 08 anos, que é algo incomum, houve o anúncio e publicação de um novo edital.

Outro ponto, é a questão salarial. Há duas possibilidades de cargo: Analista Tributário ou Auditor Fiscal da Receita e ambos os cargos oferecem remuneração inicial muito boa. Para analista R$ 11.700,00 e para auditor R$ 21 mil. Os dois cargos tem a exigência de nível superior em qualquer área de formação.

Dicas de estudos e planejamento para a prova:

Esse edital tem uma faixa de tempo boa para estudos, basicamente 3 meses e 14 dias até a prova, que acontece em 19 de março. Temos prova objetiva e discursiva e muitos dos candidatos que vão concorrer para serem aprovados, já vinham estudando de alguma forma as principais matérias, ou pelo menos as matérias que vinham caindo nos últimos editais, que aconteceram em 2014 para auditor da Receita e em 2012 para analista tributário.

Um primeiro ponto para o planejamento é conseguir se organizar e desenvolver um ciclo de estudos que atendam alguns requisitos, como: trabalhar com todas as matérias no ciclo. Não há motivo e não se deve colocar alguma matéria de lado ou até mesmo excluí-la, porque toda matéria tem sua importância e se observamos o peso de pontos, dentro do edital, tem um equilíbrio e nenhuma disciplina destoa e precisa ter um equilíbrio de estudos em todas. O candidato tem o requisito de não zerar em nenhuma disciplina, ou seja, não pode ir para a prova sem estudar nenhum conteúdo.

Outra dica, é colocar no ciclo de estudos aquelas matérias que requerem maior quantidade de tempo de estudo e atenção, aquelas que o candidato não estudou ainda e manter as matérias que o concurseiro já vem estudando, através de revisões e a realização de exercícios. E ter maior foco nas disciplinas que ainda não estudou.

Ficar atento a algumas características dessa prova, é uma avaliação com 140 questões objetivas de múltipla escolha, seja para analista ou para auditor, e teremos ainda a prova discursiva - que será focada no conteúdo que já vem sendo estudado pelos candidatos. Então, é importante também inserir no ciclo de preparação o estudo da prova discursiva, treinar a escrita, mas com foco sempre no conteúdo - porque será aplicado na prova discursiva.

Estar atento às pequenas mudanças que aconteceram em relação aos editais anteriores, como a ausência de comércio internacional no cargo de auditor fiscal; a inclusão de matérias como economia, finanças públicas e contabilidade pública no edital de auditor e no edital de analista a exclusão de algumas matérias como previdenciário e contabilidade, comparado ao último edital e a inclusão de novas como administração pública.

Serviço:

Inscrições: abertas do dia 12 de dezembro deste ano até o dia 19 de janeiro de 2023.

Taxa de inscrição: R$ 210,00 para o cargo de auditor-fiscal e R$ 115,00 para o cargo de analista-tributário.

Cotas: Cada cargo terá 5% das vagas reservadas para PcD (Pessoa com Deficiência) e 20% para negros.

Edital: https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2022/dezembro/publicado-edital-de-abertura-do-concurso-publico-da-receita-federal