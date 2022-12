REUTERS/John Schults Prédio do World Trade Center, em Nova York

O relatório anual de custo de vida mundial da Economist Intelligence Unit (EIU) divulgou uma nova lista com as cidades mais caras para se viver em 2022.

A lista aponta Nova York e Singapura como as capitais com o maior custo de vida, as duas ocupando justas o primeiro lugar. Logo em seguida, Tel Aviv, em Israel, se classificou em terceiro lugar.

A média de custo de vida, segundo o relatório, aumentou em 8,1% no último ano, o maior aumento registrado pela instituição em 20 anos. No total, foram 172 cidades estudadas pelo EIU entre agosto e setembro de 2022.

No total, foram estudados mais de 400 diferentes médias de preço dentre as cidades estudadas. A pesquisa observou que um dos maiores aumentos no último ano foi do litro da gasolina, que subiu em 22% em média no último ano. Em seguida, serviços públicos, eletricidade e alimentação foram outras áreas que registraram grandes aumentos nos últimos meses.

"A guerra na Ucrânia, as sanções ocidentais à Rússia e as políticas de zero covid da China causaram problemas na cadeia de suprimentos que, combinados com o aumento das taxas de juros e mudanças nas taxas de câmbio, resultaram em uma crise de custo de vida em todo o mundo", explica Upasana Dutt, especialista e coordenadora da pesquisa.



Confira a lista completa das cidades mais caras de se viver em 2022:

1- Singapura

1- Nova York, EUA

3 - Tel Aviv, Israel

4 - Hong Kong, China

4 - Los Angeles, EUA

6 - Zurique, Suíça

7 - Genebra, Suíça

8 - São Francisco, EUA

9 - Paris, França

10 - Copenhague, Dinamarca

10 - Sidney, Austrália





