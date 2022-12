Divulgação/C&A C&A

A C&A Brasil abriu mais de 4,5 mil vagas temporárias em mais de 330 lojas pelo Brasil. Segundo a empresa, as oportunidades são destinadas à otimização da atuação da empresa para as vendas de Natal e Ano Novo.

As vagas disponíveis são de diversos setores: operadores de estoque e estoquista, caixa, vendedor, Ship From Store (trabalhadores da loja virtual da C&A), fiscais de lojas e outros. No total, os contratos variam entre 11 a 60 dias, e alguns contam com a possibilidade de efetivação após o período de celebração.

O período de comemorações conta com uma alta de procura no varejo do país. Para os interessados, os participantes devem ter mais de 18 anos, além do Ensino Médio completo. Não é necessário ter experiência na área de varejo e, como benefício, os trabalhadores terão vale-transporte, refeição no local e diversos treinamentos para o setor escolhido.

Para participar do processo seletivo, os interessados devem acessar o site Emprego Ligado, ou em outras agências parceiras da C&A Brasil como a Gi Group e a Global Empregos. As inscrições. Dentro do portal escolhido, é possível selecionar a vaga baseada na localidade desejada.

A empresa afirma que a diversidade dentro do setor de atuação é um dos pilares da atuação da C&A, e garante que todas as oportunidades estarão disponíveis para aqueles que atenderem os requisitos desejados.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG