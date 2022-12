Reprodução/Twitter Entenda como deve funcionar as agências bancárias durante a próxima partida da Seleção Brasileira

Nesta sexta-feira (02), bancos, serviços e órgãos públicos devem funcionar com horários diferenciados devido a partida da Seleção Brasileira na Copa do Mundo no Catar.

A partida deve iniciar às 16h e, de acordo com a Febraban, os bancos irão fechar antes dos jogos. Entenda como devem funcionar as agências no dia da partida:

Para estados que adotam o fuso horário de Brasília, as agências bancárias devem funcionar entre as 9h às 14h.

Já para outros lugares que possuem uma hora de diferença em relação ao horário da capital, como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima e grande parte do Amazonas, os bancos devem permanecer abertos das 8h às 13 horas da tarde.

Estados que possuem duas horas de diferença, como o Acre e partes do estado do Amazonas, os bancos devem permanecer abertos das 7h às 12h.

Os canais digitais e remotos, como sites e o mobile banking devem funcionar normalmente durante a partida.

