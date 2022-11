Redação 1Bilhão Educação Financeira Um em cada quatro profissionais já foi demitido por conta da idade, revelam Vagas.com, Colettivo e Talento Sênior

Um em cada quatro profissionais já foi demitido por conta da idade. É o que revela pesquisa inédita realizada pela Vagas.com, Colettivo e Talento Sênior. De acordo com o levantamento, 24% dos trabalhadores perderam seus empregos por serem considerados mais velhos.

A pesquisa Etarismo foi realizada em agosto deste ano por meio da plataforma Vagas.com, contando com a participação de 252 profissionais de Recursos Humanos que utilizam as soluções do Vagas For Business e Talento Sênior. O objetivo do levantamento é dar visibilidade sobre cenário, desafios e oportunidades na contratação de pessoas discriminadas por conta da idade.

“É inaceitável que profissionais maduros ainda nos dias de hoje sejam demitidos por conta da idade, um ato totalmente discriminatório. Mesmo com o aquecimento do mercado, esses profissionais ainda sofrem com o preconceito. Esse é o público de profissionais que mais tem crescido e onde se concentra a maior taxa de desemprego. Rótulos atribuídos aos profissionais maduros e que não condizem com a realidade ainda se repetem e invalidam a experiência e contribuições que os profissionais maduros podem agregar aos negócios. Dispensar um profissional pelo seu nível de senioridade não condiz com o momento de transformação que as empresas estão passando, adotando cada vez mais programas de diversidade e inclusão. É preciso promover a interação entre diferentes gerações. Está mais do que comprovado que ambientes mais diversos impulsionam melhores resultados financeiros”, destaca a CDO da Talento Sênior, Cris Sabbag.

O estudo perguntou se a empresa na qual trabalha considera eliminar candidatos mais velhos por conta da idade no momento da contratação. Um em cada cinco respondentes (21%) informou que consideraria essa possibilidade enquanto 79% foram contrários.

O levantamento procurou saber se a empresa na qual o profissional de RH trabalha contratou alguém com mais de 50 anos nos últimos seis meses. A maioria (58%) se manifestou positivamente ante 42% de negativas. Em contrapartida, 81% disseram que a companhia onde trabalham não promoveu nenhum programa para contratação de pessoas com mais de 50 anos no último ano contra 19% de respostas afirmativas.

As palestras e ações sobre etarismo praticamente inexistem no ambiente corporativo. De acordo com a pesquisa, 90% informaram não ter conhecimento de ações nesse sentido ante 10% conhecerem.

“A pesquisa mostrou que a grande maioria das empresas não estão atuando em ações que mudem o cenário de exclusão para pessoas com idades mais avançadas. Isso levanta um ponto de alerta sobre a necessidade de aprendizado sobre o tema por parte dos contratantes Vemos que há grandes oportunidades de melhoria para inclusão no mercado de trabalho”, pontua Renan Batistela, especialista em Diversidade e Inclusão na Vagas.com.

Outro dado que chama atenção no material é o esforço que precisa ser feito nas empresas para contratação de pessoas mais experientes. O levantamento aponta que 55% dos respondentes já tiveram de convencer o gestor ou alguém da equipe sobre a importância de contratar uma pessoa mais velha. Outros 45% reportaram que não tiveram de passar por essa experiência.

Um entrave que acaba dificultando o ingresso de profissionais mais sêniores nas empresas é a falta de conhecimento sobre etarismo. A maioria dos respondentes (58%) diz não ter domínio suficiente do assunto para recrutar esses profissionais enquanto 42% disseram ter conhecimento do tema.