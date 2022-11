Reprodução YouTube Coletiva de divulgação do Caged

O Ministério do Trabalho e da Previdência Social informou nesta terça-feira (29) que o país criou 159,4 mil empregos com carteira assinada em outubro deste ano. O balanço do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) aponta 1,78 milhão de contratações e 1,63 milhão de demissões.



Com relação a outubro do ano passado, a queda é de 37%, quando foram gerados 252,5 mil postos de trabalho. Em outubro de 2020, durante a pandemia de Covid-19, foram gerados 365,9 mil empregos.

No ano, já são 2,32 milhões de vagas formais, de acordo com o Ministério do Trabalho.

"Isso nos dá a possibilidade de sonhar, no fechamento de 2022, com mais de 2 milhões e meio de novos postos de trabalho. É uma felicidade, mais uma vez, a gente verifica que a economia está no rumo certo", disse o ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos Oliveira.

O número, no entanto, representa desaceleração, se comparado com o mesmo período de 2021, quando foram criadas 2,75 milhões de vagas.

A estratificação dos dados aponta que o setor que puxou a criação de empregos foi o de serviços. Além disso, a região que mais apresentou novos postos de trabalho foi o Sudeste.

Em outubro de 2022, os dados registraram saldo positivo no nível de emprego em quatro setores:



Serviços (+91.294 postos), distribuído principalmente nas atividades de Informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas (+49.260 postos);

Comércio (+49.356 postos);

Indústria (+14.891 postos), concentrado na Indústria de Transformação (+13.095 postos);

Construção (+5.348 postos) e

Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura (-1.435 postos).

No mês, cinco regiões brasileiras apresentaram saldo positivo:



• Sudeste (+80.740 postos, +0,37%);

• Nordeste (+32.223 postos, +0,46%);

• Sul (+31.244 postos, +0,39%);

• Centro-Oeste (+8.409 postos, +0,22%);

• Norte (+7.266 postos, +0,35%).

Entre os 27 estados, só o Amapá registou saldo negativo.

As UFs com maior saldo foram:

• São Paulo: +60.404 postos (+0,46%);

• Rio Grande do Sul: +13.853 postos (+0,52%);

• Paraná: +10.525 postos (+0,36%);

As Unidades Federativas com menor saldo foram:



• Rondônia: +617 postos (+0,24%);

• Roraima: +525 postos (+0,75%);

• Amapá: -499 postos (-0,65%).

Com relação ao salário médio de admissão, em outubro houve decréscimo real de R$ 7,28 no salário médio de admissão, uma variação em torno de -0,38%. Atualmente esse índice encontra-se em R$ 1.932,93.

Na comparação com outubro de 2021, porém, houve aumento no salário médio de admissão. Naquele mês, o valor foi de R$ 1.910,11.