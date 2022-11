Fenae Pela primeira vez, tenda do Feirão Serasa Limpa Nome em São Paulo reúne 267 empresas, o maior banco social do mundo e a gigante de energia

Para conter os recordes consecutivos de inadimplência do país, a Caixa Econômica Federal e a Enel, companhia de energia elétrica, se unem ao mutirão de negociações liderado pela Serasa. A semana de atendimento presencial do Feirão Limpa Nome, que já contava com 250 milhões de ofertas de dívidas com descontos especiais de até 99%, ganha agora a possibilidade de negociação de contratos de 4 milhões de clientes do banco federal e mais as contas atrasadas de energia.

No atendimento da Enel, débitos de energia com atraso superior a 60 dias podem ser negociados com descontos de até 55% e parcelamentos de até 12 vezes.

Nos guichês da CAIXA no Largo da Batata, será possível usufruir de todas as condições oferecidas na campanha “Você no Azul” do banco federal.

Você no Azul vai até 29 de dezembro, com desconto de até 90% nas dívidas de créditos comerciais (cartão de crédito, cheque especial, capital de giro, etc.) em atraso de pessoas físicas e jurídicas, conforme a situação individual de cada contrato.

Cerca de 80% dos contemplados na campanha podem liquidar suas dívidas pagando até R$ 1.000.

São mais de 4 milhões de clientes pessoas físicas e 396 mil pessoas jurídicas com essas condições facilitadas de renegociação.

Cerca de 70% das propostas da “Você No Azul” estão habilitadas para renegociação por meio do site, app Cartões CAIXA e WhatsApp CAIXA (0800 104 0 104).

Os clientes também podem negociar ou acessar mais informações no site www.caixa.gov.br/vocenoazul , pelos telefones 4004 0 104 (capitais) ou 0800 104 0 104 (demais localidades) e nas Lotéricas CAIXA.

250 milhões de ofertas

O Feirão Serasa Limpa Nome acontece de forma digital em todo o Brasil até 5 de dezembro ou, de forma presencial, em 11 mil agências dos Correios espalhadas pelo país. Com o dobro de parceiros em relação ao ano passado, o mutirão de negociação liderado pela Serasa conta com 267 empresas de diversos segmentos, como bancos, companhias de telefonia, varejistas, universidades e outros que disponibilizam mais de 250 milhões de ofertas de dívidas.

Pagamento com Pix

Em 2022, o evento traz uma série de novidades como a possibilidade do pagamento via Pix e da baixa da negativação instantânea. “Esse é um grande atrativo para os consumidores que esperavam até 5 dias úteis para limparem o nome após o pagamento”, explica Aline Maciel, gerente da plataforma Limpa Nome. “O pagamento do 13º salário, o recorde de empresas parceiras, os descontos de até 99% e a presença da Caixa e Enel vão ajudar os brasileiros a começar o novo ano com nome limpo e crédito no mercado”, complementa Aline.

2 milhões de acordos

O Feirão Serasa Limpa Nome de 2022 já disponibilizou mais de R$ 8 bilhões em descontos para mais de 2 milhões de consumidores, que renegociaram mais de 3 milhões de dívidas.

Somente no Estado de São Paulo já foram R$ 2,9 bilhões em descontos concedidos para mais de 900 mil de consumidores e mais de 985 mil acordos fechados.

68 milhões de inadimplentes

Pelo 9º mês consecutivo a inadimplência aumentou no país, chegando em setembro à marca de 68,39 milhões de pessoas com o nome negativado, segundo o Mapa da Inadimplência e Negociação de Dívidas, da Serasa. A soma de todas as dívidas passou de R$ 295 bilhões, um valor equivalente ao PIB do Estado da Bahia. O valor médio da dívida de cada inadimplente está em R$ 4.324,42, quase três salários-mínimos.

Negocie as dívidas no Feirão Serasa Limpa Nome

Os consumidores que buscam renegociar suas dívidas no Feirão Serasa Limpa Nome podem acessar os canais abaixo:

Site: http://www.serasalimpanome.com.br

App Serasa no Google Play e App Store

Ligação gratuita 0800 591 1222

WhatsApp 11 99575–2096

Agências dos Correios, com as mesmas condições mediante o pagamento de uma taxa de R$3,60.

Como negociar pelo app da Serasa? Confira o passo a passo:

1º Passo – Baixe o app:

Faça o download do aplicativo da Serasa no celular (disponível para Android e iOS), digite o seu CPF e preencha um breve cadastro. Ao acessar a plataforma, todas as informações financeiras do consumidor já aparecerão na tela.

2º Passo – Escolha a oferta:

Após selecionar a opção “Ver ofertas”, é possível verificar as condições oferecidas para pagamento com o desconto do Serasa Limpa Nome já aplicado. Basta clicar em uma das dívidas disponíveis e serão apresentadas as opções para renegociar cada débito.