Décimo Terceiro é bom mecanismo para investir em imóveis, diz especialista

Com a aproximação do fim do ano, os trabalhadores de carteira assinada se preparam para um dos principais benefícios brasileiros: o décimo terceiro salário. Entretanto, o planejamento de gastos com a renda extra pelo mês de dezembro, muitas vezes, não faz parte do calendário anual.

Em 2021, o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), constatou que apenas 34% dos brasileiros com direito à gratificação pouparam parte dos recursos. Confira como planejar seus recursos durante o fim de ano com o 13º salário:

Lana Santos, especialista de renda variável da Acqua Vero Investimentos, afirma que receber o benefício é uma oportunidade para aqueles que não conseguiram guardar parte do seu salário durante o ano. Segundo ela, construir uma reserva de emergência de 3 a 6 salários pode proporcionar mais tranquilidade ao trabalhador.

Com o pagamento da parcela adicional, o trabalhador consegue investir em uma poupança com maior tranquilidade durante o período.

Além disso, afirma Lana, ter uma carteira de investimentos é um grande aliado do trabalhador: além de preservar seu patrimônio da inflação , também é uma forma de fazer seu dinheiro trabalhar para você.

"Com constância e paciência nos investimentos, o 13º pode deixar de ser um socorro financeiro para se tornar um reforço aos investimentos no longo prazo. Com a assessoria de um profissional, montar e administrar uma carteira de investimentos diversificada de acordo com o seu perfil de investidor, fica muito mais fácil", diz a especialista.

Investimentos imobiliários podem garantir estabilidade financeira a longo prazo para o trabalhador. Segundo Luiz Augusto Amaral, sócio fundador da gestora de fundos imobiliários TRX, o processo de avaliação de qualidade dos imóveis e a confiança sobre a empresa gestora do fundo imobiliário são processos essenciais para o investimento.

"A primeira providência é se informar sobre a gestora que está por trás do fundo imobiliário. Verifique o histórico e a qualidade dos seus profissionais, se possui um bom relatório gerencial e um site de relacionamento com investidores. Depois, se certifique da qualidade dos imóveis do fundo e de sua liquidez no mercado secundário", disse Amaral.

