Compras online tiveram queda nesta Black Friday

A Black Friday deste ano registra mais de R$ 1,1 bilhão em transações no e-commerce brasileiro entre a quinta-feira (24) e a manhã desta sexta-feira (25), de acordo com levantamento da Confi Neotrust e da ClearSale. Apesar de parecer alto, o número é 42,70% menor do que o registrado no mesmo período do ano passado.



Além das transações, o valor médio gasto em cada compra também caiu em relação ao ano passado. Nesta Black Friday, o ticket médio está em R$ 547, 13,71% a menos que em 2021.

Paulina Dias, Head de Inteligência da Confi Neotrust, afirma que a Copa do Mundo pode ter prejudicado as vendas da Black Friday nesta quinta-feira, impactando os números. "A pré-Black Friday coincidiu com o jogo do Brasil, o que pode justificar os números apresentados. Não só o faturamento, mas outros indicadores como número de pedidos e ticket médio também ficaram abaixo da média", analisa.

Apesar da queda na quinta-feira e nesta sexta-feira, a especialista aponta que a média mensal para novembro está bem similar com a registrada no ano anterior, o que indica que as pessoas aproveitaram para diluir as compras ao longo do mês, enquanto os lojistas iniciaram as promoções mais cedo.

Em todo o mês, mais de R$13,3 bilhões foram movimentados no e-commerce brasileiro, apenas 1,6% a menos do que no ano passado. As vendas ao longo do período, portanto, compensaram a queda registrada nesta quinta-feira.

"De fato, é uma Black November. As compras foram antecipadas até mesmo desde outubro para algumas categorias como TVs", afirma Paulina. "A expectativa é que este mês feche com saldo positivo. Além disso, o ano de Copa é o momento de troca de TV, então os varejistas investem bastante em promoções. Outras categorias que estão se destacando são os eletroportáteis, petshop e alimentos e bebidas - esta última, muito influenciada pelos dias de jogos de futebol, com produtos como biscoitos, snacks, whisky e cerveja", completa.

Fraudes



Com a queda nos pedidos, caíram também as queixas de fraudes nesta Black Friday. Monitoramento do ReclameAqui revelou que, das 12h de quarta-feira (23) até as 6h desta sexta, 5.447 reclamações foram registradas, contra 5.678 no mesmo período do ano passado.

Neste ano, o principal motivo de queixa dos consumidores é a propaganda enganosa, com 16,94% dos registros, e o atraso na entrega, com 16,58%.