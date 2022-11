Unsplash Brasileiros têm medo de fraudes

67% dos brasileiros têm medo de cair em fraudes durante compras na Black Friday, que acontece nesta sexta-feira (25), de acordo com pesquisa realizado pela Serasa.



O medo surge, sobretudo, por conta de experiências anteriores, já que oito em cada dez pessoas disseram que já sofreram algum tipo de fraude durante a Black Friday em anos anteriores. Entre as principais, estão falso desconto (41%) e frete com valor muito alto/mais caro que o produto (32%).

Neste ano, os consumidores afirmam estarem mais atentos a possíveis fraudes. 35% dos entrevistados disseram que consideram a segurança do site em que as compras são feitas, 35% disseram comprar apenas em lojas que já têm confiança e 30% afirmaram desconfiar quando os preços são bons demais para serem verdade.

Expectativa de compras é alta



Apesar do medo, os consumidores devem tomar os cuidados necessários e partir para as compras nesta Black Friday. De acordo com a Serasa, a maior parte dos entrevistados (30%) pretende gastar até R$ 2 mil nesta sexta-feira.

18% limitarão seus gastos em R$ 500; 22% pretendem gastar no máximo R$ 1 mil; 17% gastariam até R$ 5 mil; e 13% não colocaram limites em suas compras.

A maioria das pessoas (58%) vai usar o cartão de crédito nesta Black Friday, deixando o Pix (17%) e o dinheiro (10%) para trás.