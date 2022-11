FreePik São Paulo registra menor preço da região Sudeste

O último levantamento do Índice de Preços Ticket Log (IPTL) apontou que a Região Sudeste fechou a primeira quinzena de novembro com o preço do litro da gasolina a R$ 5,09, valor 0,77% mais caro se comparado a outubro. Já o etanol fechou o período a R$ 4,15 com 4,14% de aumento.

O diesel comum, entretanto, registrou queda na região. O combustível foi comercializado a R$ 6,67, com redução de 0,18%.

O estado com o menor preço médio para todos os produtos foi São Paulo, enquanto Espírito Santo teve o preço médio mais alto da região, com o diesel sendo comercializado à R$ 6,77.

As baixas do preços registradas para os combustíveis também encerraram o período menores que as médias nacionais, registradas a R$ 5,30 para a gasolina; R$ 4,25 o etanol; e R$ 7,03 o diesel comum.

"Mesmo com alta de 1,34%, em relação a outubro, São Paulo foi o Estado que apresentou o menor preço do País para a gasolina, comercializada a R$ 5,00, valor 6% abaixo da média nacional. Quando comparado ao etanol, a gasolina se apresentou como o combustível mais vantajoso para abastecimento em todos os Estados do Sudeste", diz Douglas Pina, Diretor-Geral de Mainstream de Frota e Mobilidade da Edenred Brasil.

"Por ser um combustível produzido a partir da cana-de-açúcar ou milho, o etanol é capaz de reduzir consideravelmente as emissões de gases responsáveis pelas mudanças climáticas. Ainda que a gasolina apresente a combinação custo e benefício por quilômetro rodado, o etanol é o combustível ecologicamente mais viável para abastecimento”, continua.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Ticket Log, que tem grande confiabilidade, por causa da quantidade de veículos administrados pela marca: 1 milhão ao todo, com uma média de oito transações por segundo.

Confira tabelas com as médias de cada Estado da Região Sudeste:

Diesel

Espirito Santo: R$ 6,77

Minas Gerais: R$ 6,75

Rio de Janeiro: R$ 6,55

São Paulo: R$ 6,55





Gasolina

Espirito Santo: R$ 5,09

Minas Gerais: R$ 5,07

Rio de janeiro: R$ 5,08

São Paulo: R$: R$ 4,93

Etanol

Espírito Santo: R$ 4,39

Minas Gerais: R$ 3,73

Rio de Janeiro: R$ 4,26

São Paulo: R$ 3,52

