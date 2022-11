FreePik Casa própria

A Câmara dos Deputados deve aprovar, nesta quarta-feira (23), a liberação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para a compra do segundo imóvel pelo beneficiários.

Segundo a legislação atual, o pagamento pode ser utilizado apenas para o primeiro imóvel. A medida deve permitir que os trabalhadores utilizem do dinheiro disponível em suas contas do FGTS para comprar outra casa.

Também seriam liberados, pela aprovação do texto, o pagamento de despesas como escritura e registro com o pagamento do fundo de garantia.

O deputado Gustinho Ribeiro (Republicanos-SE) sugere a rejeição do projeto, e coloca outros sete projetos como prioridade para votação.

A medida permitira a compra do imóvel em qualquer estado do país. Hoje, a lei 8.036/90 impede que o dinheiro seja utilizado para a compra de imóveis caso o trabalhador já possua um.

Beneficiários do FGTS nascidos em novembro tiveram seus pagamentos liberados no primeiro dia do mês. Confira o calendário de pagamentos disponíveis para os próximos meses de 2022:

Nascidos em setembro – saques de 1º de setembro a 30 de novembro

Nascidos em outubro – saques de 3 de outubro a 30 de dezembro

Nascidos em novembro – saques de 1º de novembro a 31 de janeiro de 2023

Nascidos em dezembro – saques de 1º de dezembro a 28 de fevereiro de 2023

