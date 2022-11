Câmara dos Deputados Deputado federal Reginaldo Lopes confirmou data de votação da PEC

O deputado federal Reginaldo Lopes, líder do PT na Câmara, afirmou nesta terça-feira (22) que o Senado vai votar a PEC da Transição no dia 29 de novembro.



"O prazo mais importante o Senado já marcou, que é votar e apreciar no dia 29. O prazo que eles vão trabalhar para apresentar em definitivo a emenda constitucional deve levar em consideração esse prazo do dia 29", afirmou o deputado, em entrevista a jornalistas após reunião com lideranças da oposição ao governo de Jair Bolsonaro (PL).

Proposta pela transição do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a PEC prevê, dentre outras questões, a retirada do Bolsa Família do teto de gastos, a fim de manter o programa em R$ 600, como prometeu o presidente eleito.

"Nós entendemos que a PEC tem que ter, no mínimo, uma duração de quatro anos", afirmou Lopes.



Ao lado dele, o também deputado petista José Guimarães afirmou que há consenso para que o texto da PEC enviado pelo Senado seja aprovado pela Câmara.



"Não haverá dificuldade de todo o mundo se ajudar na aprovação da PEC no acordo que sair do Senado. Por isso que é fundamental pacificar no Senado e, chegando na Câmara, não temos outro caminho que não seja consolidar o texto que vem do Senado", afirmou.