Agência Brasil Após três meses de quedas consecutivas, preço médio do diesel sobe 0,99% e fica mais caro em todo o país, diz Ticket Log

O mais recente levantamento do Índice de Preços Ticket Log (IPTL), apontou que, já nas primeiras semanas de novembro, o preço médio do litro do diesel comum aumentou 0,99% e fechou o período a R$ 7,03. Já o diesel S-10 ficou 0,79% mais caro, comercializado a R$ 7,12.

“Depois de três meses de quedas consecutivas, o preço do diesel volta a subir nas bombas de abastecimento do País. Vale ressaltar que, no fechamento de outubro, o IPTL chegou a apurar que o valor do litro do combustível ainda apresentava recuo, porém já desacelerado, se comparado a meses anteriores. Ou seja, já era possível perceber uma tendência de mudança de cenário no preço médio aplicado nas bombas”, comenta Douglas Pina, Diretor-Geral de Mainstream da Divisão de Frota e Mobilidade da Edenred Brasil.

Todas as regiões apresentaram aumento no preço dos dois tipos de diesel, com exceção do Sudeste, onde o comum ficou 0,18% mais barato, em relação a outubro, e fechou a R$ 6,67 Os acréscimos mais expressivos foram registrados no Nordeste, de 1,99% para o tipo comum e 1,36% para o tipo S-10, que fecharam a média de R$ 7,12 e R$ 7,15, respectivamente.

As médias mais caras para os dois tipos de diesel foram registradas nas bombas de abastecimento do Norte, a R$ 7,43 o comum e R$ 7,51 o S-10, com acréscimos de 0,85% e 0,64%, respectivamente. Já o preço médio mais baixo para ambos foi encontrado nas bombas de abastecimento do Sul, a R$ 6,49 e R$ 6,58.

Entre os Estados, o aumento mais expressivo no valor do litro do diesel foi registrado em Sergipe, sendo 7,14% de alta para o tipo comum, que passou de R$ 7,10 para R$ 7,61; e de 3,54% para o tipo S-10, que fechou a R$ 7,45. Roraima novamente se destacou no ranking do diesel mais caro do País. O tipo comum no Estado foi comercializado a R$ 8,07 e o S-10 a R$ 7,98.

Alguns Estados apresentaram reduções no preço do combustível, em relação a outubro. A mais significativa para o diesel comum foi registrada no Rio Grande do Norte (0,76%), que fechou a média de R$ 6,78. Roraima apresentou a maior redução para o S-10, de 2,11%, que fechou a R$ 7,98. Já a média mais baixa para os dois tipos foi encontrada no Rio Grande do Sul, a R$ 6,44 o comum e R$ 6,55 o S-10.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Ticket Log.