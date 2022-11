Divulgação Beneficiários que processaram INSS receberão atrasados

A Justiça Federal liberou nesta segunda-feira (21) R$ 1,5 bilhão para o pagamento de atrasados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O dinheiro será distribuído a 101 mil beneficiários que ganharam ações de revisão ou concessão de benefício.



Dentre os processos, estão tanto pedidos de revisão quanto de concessão de benefícios como aposentadoria, auxílio-doença e pensão, entre outros.

Os pagamentos para os beneficiários do INSS que venceram processos acontece em uma conta da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, e depende do calendário de cada tribunal.



Para consultar se receberá o pagamento e quando isso deve acontecer, o segurado pode procurar o escritório de advocacia responsável pela ação ou o tribunal que conduziu o processo.