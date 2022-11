Tânia Rêgo/Agência Brasil Censo 2022

O presidente Jair Bolsonaro (PL) publicou no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (21) uma medida provisória que permite a contratação de profissionais para o Censo Demográfico de 2022 sem a necessidade de processo seletivo.

A MP também amplia a aposentados da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios os grupos que podem ser contratados.

A falta de mão de obra já havia feito com que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) adiasse a data de conclusão do Censo para dezembro deste ano.

Até o dia 1º de novembro, foram coletados dados de 136 milhões de brasileiros, o que corresponde a cerca de 63% da população estimada de 215 milhões de pessoas.

O Censo conta atualmente com 90,5 mil recenseadores, ou seja, menos da metade das 183 mil planejadas para a operação.

O diretor da pesquisa Cimar Azeredo, em coletiva no dia 1º, disse que o IBGE poderia rever o processo de contratação.

"Hoje estamos com 93 dias de Censo em campo, com a expectativa de que estivesse 100% concluído. Está faltando ainda um terço do Censo a ser concluído. Vamos concluir o Censo em meados de dezembro para entregar os dados do TCU em 28 de dezembro”, disse na ocasião.



Segundo ele, o mercado de trabalho aquecido fez com que a procura por vagas fosse lenta.

“Temos um outro mercado de trabalho hoje. Temos mais MEIs, temos os trabalhadores de aplicativos. E uma população muito mais arredia para receber o recenseador depois da pandemia”, disse Azeredo.

Segundo ele, a falta de trabalhadores para a coleta de dados em estados como São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que possuem taxas mais baixas de desemprego, atrapalharam a rapidez do processo.

Segundo o IBGE, 31,69% dos recenseados estavam na região Nordeste, 38,45% estavam no Sudeste, 13,99% no Sul, 8,88% no Norte e 6,99% no Centro-Oeste.

O orçamento do Censo Demográfico 2022 é de R$ 2,3 bilhões, o mesmo valor nominal previsto desde 2019, antes da pandemia.