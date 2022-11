MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Geraldo Alckmin

O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), parabenizou pelas redes sociais neste domingo (20) o ex-presidente do Banco Central (BC), Ilan Goldfjan , que teve a nomeação aprovada para a presidência do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Alckmin disse falar em nome do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e espera cooperação maior com a instituição.

"Parabenizo o novo presidente Ilan Goldfajn pela vitória e, em nome do presidente Lula, reforço à disposição do Brasil em estreitar os laços com o banco pelo desenvolvimento econômico e social da nossa região", publicou o ex-governador de São Paulo.

Pela primeira vez, o @el_BID terá um brasileiro no seu comando. Parabenizo o novo presidente Ilan Goldfajn pela vitória e, em nome do presidente @LulaOficial , reforço a disposição do Brasil em estreitar os laços com o banco pelo desenvolvimento econômico e social da nossa região. — Geraldo Alckmin 🇧🇷 (@geraldoalckmin) November 20, 2022

Durante a semana, o ex-ministro da Fazenda e então um dos membros do governo de transição do governo eleito, Guido Mântega , pediu o adiamento da decisão, para que o próximo nome a ser indicado fosse alinhado com o governo petista.



Mântega deixou a equipe de transição na última sexta-feira (18).

Goldfajn assumirá a presidência do banco a partir de 19 de dezembro com mandato de 5 anos. Até lá, ele participará de um processo de transição na instituição, juntamente com a presidente interina, Reina Irene Mejía. (Colaboraram Célia Froufe, Lorenna Rodrigues e Aline Bronzati)