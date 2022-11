Divulgação/ Ccom Senador eleito, Wellington Dias (PT-PI)

O senador eleito Wellington Dias (PT-PI), que coordena parte da equipe de transição da nova gestão de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou que o plano para o próximo governo é de R$ 100 bilhões em investimentos federais para 2023. Segundo o representante, estão sendo arquitetadas novas estratégias para financiar a PEC de transição fazendo "crescer a economia".

Dias afirmou, em entrevista ao GLOBO, que R$ 175 bilhões devem ficar fora do teto de gastos. O senador também destacou a valorização da equipe de transição sobre projetos sociais nas áreas de educação, saúde e infraestrutura.

"O ideal é, incluindo recursos parte das emendas, sair de 0,22% do PIB para investimentos, chegarmos a cerca de 1% do PIB para investimentos, algo como R$ 100 bilhões em 2023" disse.

A proposta de Emenda à Constituição conta com quase R$ 200 bilhões para 2023 fora do teto de gastos. Apresentada nesta quarta-feira (16) pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, a PEC prevê a maior parte do orçamento destinado ao pagamento do Bolsa Família de R$ 600 reais.

O senador disse que, ao garantir os R$ 100 bi de investimentos para o orçamento do próximo ano, é o objetivo do próximo governo.

"Vamos cortar despesas possíveis e controlar bem os gastos com pessoal, custeio, dívida e outras despesas. Mas a principal estratégia é somar investimentos públicos com múltiplos investimentos privados e fazer crescer a economia", afirmou Dias.

Wellington continuou, ressaltando a importância do investimento no país para aumentar a receita de valores como o Produto Interno Bruto (PIB). "Crescendo o PIB, cresce as receitas, e além de pagar a dívida e trazer para patamar adequado e com prazos de emissão de títulos mais longo, com ambiente de confiança, também teremos como suportar as despesas previstas ano a ano e sobrar dinheiro para mais investimentos", disse.

Segundo o parlamentar, o Congresso e o Senado estão dialogando com a equipe de transição para a aprovação do texto final da PEC de Transição.

