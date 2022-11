Betway Black Friday ou Natal: qual a data mais rentável?

É sexta-feira, em novembro, mas não uma sexta-feira qualquer. Você liga a televisão, abre o celular ou passa pelas lojas das ruas e nos shoppings, tanto faz. As cores são preto e amarelo, e a mensagem se repete: diferentes produtos, de roupas a eletrônicos, todos com preços e descontos de Black Friday.

Um mês depois, as cores preto e amarelo são substituídas pelo tradicional vermelho natalino, figuras de Papai Noel, meias de lã e diferentes sabores de panetone, todos com ofertas que vão se tornando cada vez mais imperdíveis, conforme o dia 25 de dezembro se aproxima.

Se você trabalha no varejo, sentiu até um quentinho no peito, porque sabe do trabalho que está por trás dessas grandes datas comerciais, tão próximas uma da outra. E se você é consumidor, com certeza já separou um dinheirinho para realizar algumas compras em uma dessas datas (ou nas duas, por que não?).

Apesar de os dois dias serem muito importantes e comercialmente fundados a partir de argumentos de venda diferentes, alguns comerciantes já demonstraram receio de que as vendas da Black Friday comprometessem os números do Natal.

Motivada por dados como esse, a equipe de blackjack online (21 online) da Betway decidiu analisar dados dos últimos 6 anos do comércio a partir dos números divulgados exclusivamente pelas associações de Shoppings do Brasil e de vendas no e-commerce, tanto nas vendas de Black Friday quanto de Natal, para entender se é fato ou fake que a data importada dos Estados Unidos há 12 anos já se tornou a mais lucrativa do varejo brasileiro. Quem sabe conseguimos te ajudar a traçar estratégias mais atrativas para o seu negócio, na próxima Black Friday e no próximo Natal?

Vale ressaltar que, consultada pela Betway, a assessoria da Abrasel afirmou que o levantamento do faturamento das vendas de Black Friday nos shoppings brasileiros não foi realizado por eles nos anos 2016 e 2017.

Mas, para não olharmos os números com frieza, conversamos também com alguns comerciantes para entender de perto a movimentação do mercado nas duas datas e entender nuances e variáveis que, às vezes, os números não nos mostram com tanta clareza.

Conversando com o educador financeiro e especialista em finanças Felipe Nogueira, entendemos que a ideia de fraude ainda pode comprometer a decisão de compra de parcela dos consumidores brasileiros. “O Natal é uma data que já está na vida dos brasileiros desde sempre e isso gera gatilhos emocionais, além disso, nessa época, a maioria dos brasileiros já receberam o décimo terceiro salário, o que gera um movimento maior na economia. Um outro ponto relevante, que acaba impactando nas vendas, é a fama que a Black Friday ganhou no Brasil como ‘Black Fraude’, devido a atitude de algumas empresas de aumentar o preço antes da campanha e na Black Friday voltar para o preço normal como se fosse um desconto, enganando o consumidor.”

E, de fato, a ideia vai de encontro com o perfil traçado por um estudo realizado em 2022 pela multinacional Accenture. Desenvolvida com pessoas de 22 países para mapear a motivação dos consumidores de hoje em dia, a pesquisa concluiu que 71% do mercado consumidor brasileiro hoje é composto pelo perfil reimaginado. Isso significa que quem consome no Brasil analisa muito mais do que a relação custo-benefício e preço-oferta, priorizando o conjunto entre fatores importantes como personalização, reputação, conveniência, origem do produto, e, é claro: segurança.

Nas datas, as principais estratégias para atrair o público também mudam. Na Black Friday, segundo Juliano Mortari, CEO da VarejOline, empresa de tecnologia que atua com empresas como Grupo L’occitane, Sestini, Petland e outros, as melhores técnicas estão em realizar um ajuste ideal de estoque x preço, ou seja, desenvolver um inventário completo para disponibilizar produtos adequados e preços competitivos. “O Natal foca em promover produtos de lançamento e também ações promocionais para atrair o público. Vouchers, desconto progressivo e ações de compre 1 leve outro atraem e potencializam as vendas”, explica.

A análise de Juliano mostra que, em um dos segmentos em que atua, de fato, o Natal ainda é a data mais lucrativa, porém, não se deve subestimar o poder da Black Friday. “Para o nosso segmento, em que o foco é a Moda, o Natal ainda é a data mais lucrativa, mas a Black Friday vem dando passos largos”.

Os estabelecimentos iMove (eletrônicos e acessórios para celular), Perky Shoes (calçados), Two Dogs (esportes e micromobilidade), Fritô Salgados, consultados pela equipe da Betway, apontaram que o Natal ainda é a data que mais atrai os seus perfis de clientes e movimenta os seus caixas. Em 2021, a Fritô Salgados registrou em 35% a mais de receita em dezembro em comparação ao mês de novembro, marcado pela Black Friday.

Compartilhar comida é parte fundamental das comemorações natalinas aqui no Brasil. Esse aumento de 35% na receita da Fritô Salgados também é sentido nos bastidores da equipe, explica o CEO. “Para a Black Friday nós nos preparamos para ter um fluxo maior de pedidos, mas nada muito fora da curva. Já no Natal é necessário dobrar a equipe que trabalha na loja, dobrar a quantidade de fritadeiras e arrumar formas de armazenar o máximo de produtos possíveis para não ficar sem no dia”.

A Perky Shoes, nota também diferença na disposição para investir nos produtos nos clientes que recebem em ambas as datas: “Na Black Friday em 2021 tivemos um incremento de 33% em produtos com menores ticket médio da operação, já no Natal desponta a venda de produtos com um ticket médio maior. É época de liquidar as peças mais caras da operação, limpando o estoque para o próximo ano”, contam Nathalia Romano e Jair Romano Jr., proprietários da loja.

Ainda que nosso estudo coloque o Natal à frente como data mais forte do varejo, a Black Friday também ocupa o ranking das mais lucrativas e movimentadas do comércio, principalmente para os e-commerces.

A TwoDogs conta com ponto físico e virtual de vendas. Consultada pela Betway, a empresa disse que historicamente o Natal é a data mais lucrativa, mas que nos últimos anos os ponteiros têm mudado de direção: “Em nossa loja virtual tivemos 30% mais acessos na Black, em relação a dezembro. Em 2020, tivemos 46% mais acessos em dezembro do que em novembro do mesmo ano. E ano passado, que fizemos uma campanha de Black Friday mais agressiva, viramos o jogo: vendemos em novembro 20% mais do que em dezembro de 2021”, afirma.

Segundo pesquisa da Nielsen|Ebit divulgada pela CNN, só no ano de 2022 mais de 78% dos brasileiros vão aproveitar a data para fazer compras online. No caso do e-commerce de vinhos Evino, 100% digital, entende-se que os clientes aproveitam as ofertas de novembro para se preparar para o Natal.

“A Black Friday sem dúvida é uma das datas mais importantes para a gente, ainda mais que o Natal. Talvez as pessoas já conhecendo a Black Friday da Evino e a nossa proposta de trazer oportunidades muito atraentes e transparentes, utilizem para já se preparar para o Natal”, afirma Eduardo Souza, Diretor de Business Unit Digital da empresa.

Apesar de a Black Friday ser uma data mais forte para o e-commerce de vinhos, a bebida é um tipo de produto que também se faz forte nas comemorações natalinas, evitando que uma data acabe comprometendo o faturamento da outra nesse modelo de negócio que une uma bebida festiva com o comércio eletrônico. Essas são algumas das nuances que não conseguimos ver quando olhamos somente para os números:

“Temos ainda um bom momento no Natal e no Ano Novo também, por se tratar de um produto que faz parte dessas celebrações como jantares, confraternizações e ceias. Mas, os nossos consumidores são pessoas que vivem muito o digital. E a Black Friday, principalmente nos últimos anos, tem um apelo no ambiente digital, muito forte no e-commerce”, ressalta Eduardo.

Para o especialista em Finanças Felipe Nogueira, os maiores voos da Black Friday no Brasil ainda estão por vir. “A internet se tornou aquecida no Brasil após o cenário de 2020 e 2021. Consideramos que a tecnologia traz a comparação direta do preço que está sendo visto e o preço que está no site. O prazo de entrega, que antes era alto, cada dia se torna mais imediato, fazendo com que a tecnologia se torne aliada do comércio e representando até 60% do faturamento total de uma empresa”, diz.

Mas a recomendação dos experts não é, de jeito nenhum, abandonar algum canal de venda que você já tenha, e sim aprimorar o seu uso. “É importante que o empresário não pense somente nas vendas online e não somente nas lojas físicas, e sim um misto dos dois, já que o comportamento do consumidor está voltado para vários canais ao mesmo tempo”, afirma Augusto Vieira, especialista em marketing digital e relacionamento com o cliente. “Os consumidores estão cada vez mais multi canais e, com isso, é necessário uma estratégia que englobe o online e o mundo físico. A minha dica é utilizar as redes sociais para gerar antecipação nas pessoas, mostrar que quem comprar na loja física levará o produto na hora e que ele poderá acabar rapidamente”.

Mais do que escolher priorizar uma data ou outra, um canal ou outro, o importante é estudar quais as preferências do seu cliente e encontrar as melhores oportunidades de negócio. Cada Black Friday, cada Natal e cada data do comercial é uma nova chance de se aproximar do seu cliente e encontrar novas formas de inovar nas vendas. E na hora de desenhar as novas estratégias para as próximas campanhas do seu negócio, conte com essa análise da Betway.

