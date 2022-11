Yeferson Perez Ibovespa fechou no menor nível desde setembro deste ano

O Dólar apresentou forte alta de 4% nesta quinta-feira (10) e fechou o dia cotado a R$ 5,39. Esse é o valor registrado desde 30 de setembro, quando a moeda estava no mesmo patamar.

Já a Bolsa de Valores de São Paulo registrou tombo de 3,35% e encerrou o pregão a 109.775 pontos. É a primeira vez que o índice Ibovespa fica abaixo dos 110 mil pontos desde 29 de setembro.

A reação negativa do mercado financeiro vem na esteira das declarações do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre o teto de gastos e o anúncio da inflação de outubro.

Nesta quinta, Lula afirmou não ver necessidade de manter o teto de gastos ao se referir sobre a necessidade de dar atenção ao social. Esse aceno não era esperado pelo mercado financeiro, que voltou a ficar receoso sobre a gestão do novo presidente a partir de janeiro de 2023.

O teto de gastos é visto pelo mercado como âncora fiscal que evita o maior endividamento do país e aumenta a confiança nos investimentos. Durante a campanha, Lula havia sinalizado a manutenção da regra, mas confirmou que faria pequenas alterações. A possibilidade de Henrique Meirelles assumir o Ministério da Fazenda também animou o mercado, mas o próprio ex-ministro disse não ser candidato a comandar a pasta.

Outro fator que impactou o mercado foi o aumento a inflação de 0,50% em outubro, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE). É o primeiro aumento da inflação após três meses de deflação nos preços. A alta nos preços foi impulsionada pelos reajustes nas passagens aéreas e nos alimentos, como batata, pepino, tomate e banana.