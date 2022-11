O Dia Concurso do INSS tem um milhão de inscritos

O concurso do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) registrou um milhão de inscritos para as 1.000 vagas de técnico do seguro social abertas em setembro deste ano.

As inscrições para o concurso ficaram abertas entre 16 de setembro à 4 de outubro, com o período extendido após falhas no site para os participantes.

A projeção feita pelo governo Federal de 1,5 milhões de inscritos colocaria o concurso como um dos maiores da história do país. Contudo, o Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos) divulgou nesta quarta-feira (9) que foram 1.023.494 inscritos no processo seletivo. No último concurso do INSS, foram 1.043.807 inscritos para as 800 vagas.

Das mil vagas abertas, 5% são reservadas para pessoas com deficiência (90) e 20% a pessoas negras (202). O salário previsto para os contratados pode chegar a R$ 5.905,79, incluindo auxílio-alimentação e outros benefícios.

Os inscritos participarão, primeiramente, de uma prova de 120 questões que abrangem temas como língua portuguesa, informática, direito constitucional, ética no trabalho e outros. O resultado das avaliações objetivas deve ser divulgado no dia 22 de dezembro.

Após a avaliação, os participantes devem realizar o treinamento do programa. O curso de formação dura até 180 horas presenciais, em tempo integral, com atividades que poderão ser desenvolvidas nos turnos diurno e noturno. O candidato matriculado receberá auxílio financeiro de até 50% do salário do cargo.

Confira as capitais para a etapa eliminatória do processo seletivo:

Belém (PA);

Belo Horizonte (MG);

Brasília (DF);

Florianópolis (SC);

Fortaleza (CE);

João Pessoa (PB);

Manaus (AM);

Rio de Janeiro (RJ);

São Paulo (SP).

As vagas são distribuídas em 97 diferentes Gerências Executivas em todos os estados do Brasil. Confira as distribuições por cidade: