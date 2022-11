Divulgação Caixa Econômica Federal

A Caixa Econômica Federal aumentou sua margem de lucro líquido em 75,9% no último trimestre. Foram R$ 3,2 a mais para os cofres do banco em comparação ao mesmo período de 2021, segundo relatório divulgado nesta quarta-feira (9).

A instituição financeira atingiu um patrimônio líquido de R$ 122,8 bilhões, um aumento de 10% ao ano anterior.

O relatório cita programas de crédito consignado, aumento de investidores e os investimentos em programas de atuação social como os principais causadores do crescimento do banco. Apenas este ano, foram registrados um aumento nos ativos CAIXA de R$ 1,6 bilhões, mais de 5% maiores do que o terceiro semestre de 2021.

O investimento no agronegócio, como o empréstimo de crédito para o setor, obtiveram o maior aumento durante o período. A linha registrou 204,4% de crescimento em relação ao terceiro trimestre de 2021. Dentro do saldo distribuído para a categoria, R$ 10,4 bilhões foram destinados para pessoas físicas, e R$ 2,4 bi para pessoas jurídicas.

Outros fatores, como a queda de inadimplência no banco de 0,22% e os R$ 5,6 bilhões arrecadas em loterias do banco federal em 2022, marcaram o resultado do terceiro semestre do ano.

Programas sociais

A partir do segundo semestre deste ano, a Caixa Econômica Federal investiu em diversos programas sociais. O banco realizou o pagamento de 92,3 milhões de parcelas benefícios e pagamentos de INSS. No total, foram R$ 74,5 bilhões destinados para programas sociais no trimestre.

O Auxílio Brasil é destaque durante o trimestre. Mudanças como o lançamento do crédito consignado do benefício e o aumento de R$ 200 reais em comparação ao preço pago até julho deste ano foram alterações significativas para os resultados do período estudado.

Durante o período, o banco antecipou o Saque-Aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), o que resultou na contratação de R$ 2,0 bilhões, distribuídos em 2,0 milhões de operações.

