Daniella Marques, presidente da Caixa

A presidente da Caixa Econômica Federal, Daniella Marques, afirmou nesta quarta-feira (9) que vai retomar a concessão de crédito consignado para beneficiários do Auxílio Brasil.

"Boa parte do crédito tomado por esse público é para pagar dívida de custo mais alto", disse a executiva durante teleconferência sobre os resultados do terceiro trimestre. "Estamos reduzindo as despesas com juros dessas famílias".

Segundo Marques, o programa não tem viés eleitoral e foi suspenso temporariamente pra que a Dataprev processasse os dados dos requerentes.

O programa foi lançado dois meses antes da votação que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva (PT), contra o atual presidente Jair Bolsonaro (PL), que tentava reeleição apostando em benesses no campo da economia.

Os beneficiários que já contrataram o crédito já estão recebendo o benefício com desconto na folha. As regras do programa impoem um teto de 3,5% ao mês nos juros do empréstimo com desconto em folha.

Quanto ao máximo que poderá ser contratado, o governo estipulou 40% do benefício. Assim, o valor da parcela será de no máximo R$ 160, tendo em vista que o benefício garantido é de R$ 400, sem contar a parcela adicional de R$ 200.

O Ministério Público chegou a pedir que o Tribunal de Contas da União (TCU) suspendesse a concessão do consignado na Caixa Econômica, mas o pedido foi arquivado na semana passada, após receber informações solicitadas ao banco.

Críticos alegam que o desconto pode elevar o patamar de endividamento dessas famílias, uma vez que os juros cobrados são mais altos que em outras modalidades do consignado.

Lucro

A Caixa registrou lucro líquido de R$ 3,2 bilhões no terceiro trimestre de 2022, alta de 75,9% em relação ao trimestre anterior. Já em comparação ao mesmo período do ano passado, o lucro do banco teve um crescimento menos expressivo, de 0,5%.