Sophia Bernardes Ministério da Economia prevê crescimento do PIB entre 1,4% e 2,9% em 2023

O Ministério da Economia divulgou nesta quarta-feira (9) a projeção de expansão do PIB (Produto Interno Bruto) em 2023. Segundo a pasta, a soma de bens e serviços deve crescer entre 1,4% e 2,9% no ano que vem, por conta de um salto estrutural da economia maior do que o verificado no passado recente.

O intervalo amplo, segundo a nota, deve-se ao "grande desafio" que é projetar crescimento da atividade econômica.

A Secretaria de Política Econômica afirmou que a persistência de erros de previsão para o PIB brasileiro nos últimos três anos pode indicar mudança na tendência de crescimento.

O relatório Focus, que reúne mais de 100 projeções para a economia, prevê alta de 0,70% no PIB de 2023.

O texto ainda chama a atenção para os efeitos positivos no curto prazo de uma taxa de investimento mais alta. Segundo o relatório, se for mantida entre 18% e 20%, o PIB no período de transição para um novo estado estacionário estará entre 2,0% e 2,4%.

A projeção da Secretaria pressupõe uma desaceleração da atividade nos países emergentes e desenvolvidos ao longo de 2022, mas não incorpora no cenário básico uma recessão neste e no próximo ano, o que alteraria significativamente as expectativas para o próximo ano.

O relatório completa realçando a importância da continuidade e manutenção das reformas econômicas que vem sendo implementadas desde 2016.