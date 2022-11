Divulgação/Janguiê Diniz Janguiê Diniz e Marcos Alencar lançam livro conjunto no Recife

O mundo contemporâneo, mutável, incerto e em constante evolução, traz muitos desafios a quem quer empreender. O "ato de empreender" começa na própria vida e foi baseado nisso que o empreendedor Janguiê Diniz e o advogado trabalhista Marcos Alencar iniciaram –com a ideia inicial de durar apenas 30 dias – um "bate-papo" diário tratando de temas diversos e importantes.

Esses 30 dias foram se prorrogando e resultaram em 2 anos e 3 meses de conversas diárias, todas sempre escritas para fins de registro. Dessas conversas, nasceu "Desista de desistir", livro que os dois lançam em conjunto, pela editora Novo Século. A obra terá noite de autógrafos nesta quinta-feira (10), no Bloco B da UNINASSAU Graças, no Recife.

O livro reúne 250 textos escolhidos dentre mais de 780 textos – entre artigos, crônicas e outros gêneros – que foram produzidos como resultados de reflexões diárias levantadas pelos dois autores, que se falavam ao telefone, durante dois anos, de domingo a sexta-feira.

"Nós conversávamos diariamente, sempre por volta das 6h da manhã. Dessas conversas, nasceu esse livro. Nele, tratamos dos mais diversos assuntos, de vida pessoal a profissional, mercado de trabalho e empreendedorismo. São reflexões sobre o mundo em que vivemos, cada vez mais fluido, mutável", assinala Janguiê Diniz.

A pandemia da covid-19 foi um dos fatos que ressaltou a visão sobre o estado passageiro das coisas, para os dois. "Foi mais um ponto a corroborar essa ideia. Veio para nos mostrar que diversos conceitos que defendíamos antes precisam mudar. É da natureza humana estar em constante evolução, e não poderia ser diferente com carreiras e empresas. Adaptar-se à realidade que se impõe é condição de sobrevivência", reflete Marcos Alencar, que observa que o mundo passa por uma nova fase de ressignificação de tudo, um novo renascentismo.

"Desista de desistir", com 624 páginas, traz textos sobre temas variados como relações humanas – pessoais e profissionais –, influência do meio sobre o ser humano, negócios, espiritualidade, filosofia, motivação, economia, fake news, empreendedorismo, habilidades socioemocionais. Reflete, em essência, sobre como lidar com a enxurrada de informações a que somos expostos constantemente e a velocidade das mudanças.

"O próprio título já é um indicativo. Apesar de todas as dificuldades enfrentadas, crescentes, não se pode desistir. Empreender, principalmente, é a tarefa de persistir, ter foco no objetivo e fazer o possível para alcançá-lo", pontua Janguiê.

"O medo de errar, muitas vezes, é um fator que influencia as pessoas a desistirem de seus sonhos, mas aquelas que conquistaram o sucesso e a prosperidade aprenderam a dominar seus medos, fazendo deles aliados no processo de desenvolvimento, jamais barreiras", acrescenta Marcos.

Os dois autores receberão familiares, amigos e admiradores para noite de autógrafos nesta quinta-feira (10), no auditório do Bloco B da UNINASSAU Graças, no Recife (R. Guilherme Pinto, 400, Derby). O livro também está à venda pelo site da editora Novo Século .

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG