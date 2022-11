Redação Ciee abre vagas de estágio em São Paulo

A Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, junto ao Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), irá realizar nesta terça e quarta-feira (8 e 9) a primeira edição da Feira de Estágios da Prefeitura.

São mais de nove mil vagas disponíveis em diversas áreas do conhecimento, sendo 3 mil delas vagas com início imediato.

O pagamento para os estagiários varia de acordo com a carga horária definida. Para o estágio de quatro horas diárias, são R$ 894 mais R$ 8,80 diários para o Vale Transporte. Já o estágio de seis horas garante bolsa de R$ 1.346, Vale Transporte de R$ 8,80 por dia e um Vale Alimentação com R$ 25 para cada dia útil.

"O programa de estágio na prefeitura de São Paulo tem importância e dimensão maiores do que um estágio usual. Isso é devido à proporção da prefeitura, seja em tamanho - são 124 mil funcionários ativos -, seja na variedade de assuntos e problemas tratados diariamente", diz a secretária de Gestão da prefeitura, Marcela Arruda.

O evento deve acontecer na Galeria Prestes Maia, na região central da cidade. Para acessar o locar, os interessados podem desembarcar das estações Anhangabaú ou São Bento do metrô de São Paulo. A feira destaca que as pessoas com deficiência devem acessar a programação pela segunda estação citada.

A feira deve acontecer entre as 10h às 16h dos dias previstos. Os candidatos devem trazer consigo um documento com foto para ingressar no processo seletivo.

Os participantes devem participar do momento do cadastro, e logo após devem realizar uma prova. Assim que aprovados, os concorrentes poderão iniciar em suas vagas desejadas.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG