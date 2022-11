Tânia Rêgo/Agência Brasil Censo 2022: IBGE abre outro concurso com 157 vagas temporárias; veja

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) publicou, nesta terça-feira (8), um edital com 157 vagas para as áreas de agentes de pesquisa e supervisores de coleta e qualidade.

A única exigência é a conclusão do ensino médio, e um documento original ou cópia autenticada para a contratação. As inscrições para o concurso são gratuitas, e estão disponíveis entre os dias 8 e 14 de novembro.

O edital deve publicar os locais das contratações durante as próximas horas. O contrato para as duas opções de vagas prevê um ano de duração, com possibilidade de prorrogação. Pelo documento, são 154 vagas para a posição de agentes de pesquisa e 3 para supervisores.

Os salários para as vagas temporárias vão de R$ 1.387,50 para os agentes de pesquisa, e R$ 3.100 para os supervisores. Ambas as vagas possuem uma carga horária de 40 horas por semana, e prevêem benefícios como vale-alimentação, vale-transporte e auxílio pré-escolar, além de 13º e férias proporcionais.

O papel dos agentes é visitar os domicílios e entrevistá-los para a pesquisa. Já os supervisores devem organizar os planejamentos do instituto, administrar os dados coletados e fazer o controle de produção e qualidade das informações coletadas.

Os interessados devem se encaminhar ao posto físico de inscrição do IBGE que está participando do concurso, e preencher o formulário com as informações exigidas. Em caso de dúvida, os participantes do processo seletivo devem acessar a àrea Trabalhe Conosco do instituto.

