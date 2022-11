Fabrizio Gueratto Dólar apresenta forte queda de 1,9% e atinge menor valor desde agosto

O dólar apresenta forte mais uma forte queda - 1,9% - nesta sexta-feira (4) e está cotado a R$ 5,02. Esse é o menor valor registrado desde agosto.

Segundo analistas, o otimismo com as medidas tomadas pela China para conter a Covid-19 e a injeção de capital externo no Brasil após a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ajudaram na pressão sobre o dólar. Nos últimos dias, países europeus e asiáticos anunciaram a retomada de conversas com o Brasil e as negociações devem avançar durante a COP-26.

Se confirmada a queda, será o sétimo dia consecutivo de valorização do real, contrariando as expectativas pré-eleição. O mercado acreditava que a vitória de Lula balançaria a economia do país, após o petista se recusar a apresentar um nome para o Ministério da Fazenda.

Já o Ibovespa registra forte alta de 2,4%, a 119.787 pontos. Essa é a maior pontuação desde abril deste ano.

Entre os ativos, o destaque fica para a Vale, que apresenta alta de 8,6% em suas ações. A Companhia Siderúrgica Nacional (CNS) também sobe na mesma magnitude.

Entre os destaques negativos está a Petrobras. Mesmo após divulgar a distribuição de R$ 43 bilhões em dividendos aos acionistas, as ações da petroleira apresentam queda de 0,78% nesta sexta-feira.

A expectativa do mercado é que o cenário melhore com a transição calma entre os governos Bolsonaro e Lula. Nesta sexta, foi oficializado o nome de Geraldo Alckmin para o comando da equipe petista e as conversas sobre orçamento e propostas econômicas para o próximo ano estão avançadas.