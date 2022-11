Divulgação Consignado do Auxílio Brasil não está disponível para contratação

A Caixa Econômica Federal suspendeu na terça-feira (1º) novos empréstimos consignados a beneficiários do Auxílio Brasil. De acordo com o banco, a suspensão ocorreu por conta de um processo interno que envolve o Ministério da Cidadania e a DataPrev.



A informação foi confirmada ao portal iG nesta sexta-feira (4), e a suspensão da modalidade de crédito vai durar até as 07 horas (horário de Brasília) do dia 14 de novembro. Depois disso, novos empréstimos poderão ser solicitados.

A pausa foi feita dois dias após o segundo turno das eleições, do qual o presidente Jair Bolsonaro saiu derrotado. O consignado do Auxílio Brasil era considerado uma das medidas eleitoreiras aprovadas pelo governo para conquistar votos, mesmo contrariando a opinião de especialistas que levantam preocupações com o risco de endividamento da linha de crédito.

De acordo com a Caixa, a suspensão da modalidade de crédito, porém, só está relacionada com o processamento da folha de pagamento do Auxílio Brasil, um motivo técnico.



"A Caixa informa que, durante o processamento da folha de pagamento do Auxílio Brasil, processo que envolve DataPrev, Caixa e Ministério da Cidadania, a partir de 19h do dia 01/11/2022, até às 07h do dia 14/11/2022, o Consignado Auxílio não estará disponível para contratação", diz o banco, em nota.