Antonio Scarpeneti Universidade Estadual de Campinas

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) abriu dez editais de concurso público. Organizado pela Vunesp, as oportunidades são, no total, 52 vagas para níveis de ensino médio, técnico e superior.

Os salários pagos pela universidade começam a partir de R$ 4.026,36 para ensino médio/técnico e R$ 7.592,23 para aqueles com formação superior.

Para se inscrever no concurso, o candidato deve acessaro site da Fundação Vunesp e preencher os dados requisitados. A taxa varia, para aqueles de ensino médio e técnico é cobrado o valor de R$ 125, e para o nível de formação superior, o pagamento cobra R$ 186.

Todos os participantes do concurso passarão por provas objetivas. Os candidatos podem ser eliminados mediante à nota, e serão classificados de acordo com suas pontuações. As questões, de múltipla escolha, cobrem áreas como língua portuguesa, conhecimentos específicos, informática, língua inglesa e raciocínio lógico matemático.

As provas serão realizadas em Campinas, São Paulo, no dia 12 de fevereiro de 2023. Os horários e locais específicos para o processo ainda serão divulgados pelo edital.



Vagas disponíveis por nível requisitado

Para ensino médio ou curso técnico são 31 vagas. No edital, estão disponíveis as funções de web designer (1 vaga), programador de sistemas de informação (2), técnico de apoio ao usuário de informática - helpdesk (9), técnico em administração (18) e técnico de enfermagem (1).

As outras 21 oportunidades, voltadas ao nível superior, contam com vagas de contador (1), administrador de redes (1), analista de desenvolvimento de sistemas (14), analista de suporte computacional (4) e analista de comércio exterior (1).

