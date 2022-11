prnewswire.com PM - SP abre 2.700 vagas no estado

O processo seletivo para fazer parte da Polícia Militar de São Paulo foi aberto nesta sexta-feira (4). São, no total, 2.700 vagas, e inscrições estão abertas até dia 20 de dezembro.

O salário inicial para o policial militar é de R$ 3.875,27. Requisitons para a àrea são ensino médio completo, idade entre 17 a 30 anos, altura mínima de 1,55 para mulheres ou 1,60 para homens. Também é solicitado a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), podendo ser das categorias "B" ou "E".

As provas serão aplicados em onze cidades: Araçatuba, Bauru, Campinas, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo e Sorocaba.

Conforme o edital do concurso, A seleção terá validade de três meses, a partir da homologação do resultado final. O prazo pode se extender, a critério da Polícia Militar de São Paulo.

O edital também condena, para os participantes, alguns atos. Alusões à ideologias terroristas ou extremistas contrárias às instituições democrática, violência ou criminalidade ou atos contra direitos humanos são repudiados pela instituição.



Para participar do concurso, o candidato deve acessar o site da Vunesp. Em seguida, deve-se clicar na opção "Inscreva-se".

Assim, basta fazer a criação do cadastro ou entrar em sua conta com o CPF e senha. Logo, o candidato deve informar os dados solicitados, como cidade de interesse e outras informações.

As provas, divididas entre objetivas e dissertativas, estão marcadas para 12 de fevereiro de 2023. A primeira contém 60 questões de múltipla escolha enquanto a segunda pede a escrita de uma redação. No total, será cobrado conhecimentos gerais; língua portuguesa; matemática; informática e noções de administração pública.

Após a prova teórica, os candidatos devem realizar exames de aptidão física; exames de saúde; exames psicológicos; avaliação da conduta social, da reputação e da idoneidade; e análise de documentos.