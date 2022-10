FreePik Preço da gasolina está com 18% de defasagem

Às vésperas das eleições, a Petrobras vende gasolina com preço 18% abaixo do Preço de Paridade de Importação (PPI), de acordo com cálculos divulgados pela Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis (Abicom) nesta sexta-feira (28).



A defasagem da gasolina vendida pela Petrobras já é de R$ 0,75 por litro em relação ao mercado internacional. Apesar do PPI ser a política de preços usada pela estatal para reajustar os combustíveis nacionalmente, nenhuma correção é feita desde o início de setembro, quando houve queda de 7% no preço da gasolina nas refinarias.

De acordo com o jornal O Globo, o governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) pressionou a Petrobras para que não houvesse nenhum reajuste antes do segundo turno das eleições. Desta forma, a gasolina não subiria de preço, o que poderia afetar a campanha de Bolsonaro à reeleição.

A gasolina, porém, não é o único combustível que preocupa o governo. A Petrobras também segura o reajuste do óleo diesel, que já está com defasagem de 20% em relação ao PPI.



De acordo com os cálculos da Abicom, o diesel ficaria R$ 1,25 mais caro caso tivesse sofrido os reajustes esperados.