Fernanda Capelli Enel lança campanha de negociação de dívidas de contas de luz





Enel lançou uma campanha de negociação de dívidas para consumidores com contas de luz atrasadas têm até o fim de novembro. Os devedores podem pedir parcelamentos em até 21 vezes sem juros no cartão de crédito.

A companhia aponta que a ação visa reduzir a inadimplência e evitar a suspensão do fornecimento de energia no período da Copa do Mundo.

"Vamos flexibilizar a negociação dos débitos de nossos clientes neste fim de ano. Sabemos que muitos desses consumidores perderam renda, emprego e precisam do nosso apoio", diz o diretor de Mercado da Enel Brasil, Luiz Flávio Xavier.

A negociação vale para os Estados de Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará e Goiás.

A Enel informa que clientes com faturas vencidas há mais de 180 dias podem parcelar em até seis vezes. O desconto é de até 30% sobre o débito total.

Estados

No Rio de Janeiro , as negociações podem ocorrer presencialmente, nas lojas de atendimento, pela Central de Relacionamento (0800 28 00 120) ou pelo app. Caso o cliente opte pelo parcelamento pelo cartão de crédito, a negociação terá que ser feita pelo site da distribuidora.





Em São Paulo , os clientes podem negociar pelo portal de negociação da Enel, call center (0800-72-72-120) e aplicativo Enel São Paulo.

No Ceará , a negociação pode ser feita presencialmente, nas lojas de Atendimento, pela Central de Relacionamento (0800 28 50 196) ou pelo aplicativo Enel Ceará. Caso o cliente opte pelo parcelamento pelo cartão de crédito, a negociação terá que ser feita pelo site da distribuidora.

Em Goiás , os clientes podem negociar presencialmente, nas lojas de Atendimento, pelo Call Center (0800 062 0196), pelo aplicativo Enel Goiás, ou pelo site da distribuidora.

