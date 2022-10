Ivonete Dainese Dólar comercial caiu para R$ 5,30 nesta sexta-feira

Às vésperas do segundo turno das eleições, o dólar comercial caiu 0,12% e encerrou a sexta-feira cotado a R$ 5,30. O Ibovespa ficou quase estável, com queda de 0.09%, e fechou com 114.539,05 pontos.

Por ser o último pregão antes da eleição, investidores buscam proteger as carteiras antes do resultado. Eles também esperam os dados da inflação dos Estados Unidos.





O dólar teve valorização de 2,96% nesta semana e a Bolsa caiu 4.49%. No ano, o dólar caiu 6,41%, e a Bolsa subiu 10,39%.

