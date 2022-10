Agência Brasil Fila aposentados em agência do INSS





As agências do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) estarão com as portas fechadas nesta sexta-feira (28), por conta das comemorações do Dia do Servidor Público.

Os locais voltam a funcionar na segunda-feira (31), porém o atendimento presencial também será interrompido na quarta-feira (2), devido ao feriado de Finados.

O INSS informou que o canal 135 funcionará normalmente na sexta-feira. Os meios de atendimento eletrônicos também estarão disponíveis.





Por outro lado, o atendimento telefônico não funcionará em 2 de novembro, por se tratar de um feriado nacional. Neste dia, estarão disponíveis apenas os canais eletrônicos, o site e aplicativo Meu INSS.

Por meio dele, é possível agendar perícia médica, emitir extratos de contribuições, simular o tempo que falta para a aposentadoria e consultar resultados de pedidos de benefícios.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG