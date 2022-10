Reprodução: ACidade ON Pagamento de precatórios de setembro é liberado

O Conselho da Justiça Federal liberou para os Tribunais Regionais Federais aproximadamente R$ 1,537 bilhão para pagamentos de precatórios previdenciários e assistenciais. Ou seja, o valor reservado será distribuído para revisões processadas em setembro de aposentadorias, auxílio-doença, pensões, Benefício de Prestação Continuada (BPC), entre outros.

O valor será direcionado para casos de sentenças judiciais transitadas em julgado (sem possibilidade de recurso). São, no total, 105.880 beneficiários e 81.657 processos atendidos pela medida.

O cronograma de pagamento será definido por cada TRF, e os valores serão depositados nas contas dos beneficiários pelas contas da Caixa Econômica Federal ou pelo Banco do Brasil.

Precatórios são dívidas da União com pessoas físicas, jurídicas, estados e municípios. Os casos, para se considerar válidos, têm de ser decidido como definitivo pelo juiz e não podem mais ter recursos no processo.

Para consultar a disponibilidade do saque, os cidadãos devem acessar a página do TRF de sua região. Confira a lista dos links disponíveis para consulta e dúvidas sobre o serviço.

Lista de valores distribuídos pelos TRFs

TRF da 1ª Região (DF, MG, GO, TO, MT, BA, PI, MA, PA, AM, AC, RR, RO, AP)



Total: R$ 566.220.356,93

30.611 processos

35.746 beneficiários

A consulta sobre o pagamento de precatórios pode ser feita neste link

Mais informações no site



TRF da 2ª Região (RJ e ES)



Total: R$ 123.001.093,07

5.848 processos

7.786 beneficiários

A consulta sobre o pagamento de precatórios pode ser feita neste link

Mais informações no site



TRF da 3ª Região (SP e MS)



Total: R$ 220.638.760,13

7.983 processos

9.753 beneficiários

A consulta sobre o pagamento de precatórios pode ser feita neste link

Mais informações no site



TRF da 4ª Região (RS, SC e PR)



Total: R$ 373.548.393,99

21.204 processos

27.340 beneficiários

A consulta sobre o pagamento de precatórios pode ser feita neste link

Mais informações no site



TRF da 5ª Região (PE, CE, AL, SE, RN e PB)



Total: R$ 253.901.310,82

16.011processos

25.255 beneficiários

A consulta sobre o pagamento de precatórios pode ser feita neste link

Mais informações no site





