Redação 1Bilhão Educação Financeira INSS





O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) possui uma lista com doenças que podem garantir o acesso do cidadão à aposentadoria por invalidez. A instituição estabelece que para receber o benefício, é possível que seja exigido um período mínimo de carência.

A incapacidade permanente ampara os trabalhadores que não possuem condições de retornar ao trabalho por alguma doença ou incapacidade permanente.

Caso a pessoa consiga se recuperar da doença e tenha condições para voltar ao trabalho, o benefício é retirado.

Doenças presentes na listagem do INSS:

Hanseníase;

Hepatopatia grave;

Espondiloartrose anquilosante;

Estado avançado de osteíte deformante (doença de paget);

Paralisia incapacitante e irreversível;

Cardiopatia grave;

Contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada;

Neoplasia grave;

Doença de Parkinson;

Tuberculose ativa;

Alienação mental;

Cegueira;

Nefropatia grave;

Síndrome da deficiência imunológica adquirida (AIDS);

Esclerose múltipla.

O benefício pode ser solicitado no site Meu INSS, aplicativo do INSS ou pela central de atendimento 135. Também é preciso comparecer à perícia médica com todos os laudos, exames, atestados e guias médicas que comprovem a doença.





O segurado deve passar por uma avaliação do quadro clínico a cada dois anos. Estão isentos deste procedimento os aposentados por HIV ou maiores de 60 anos.

Entre outros requesitos estão:

Já estar afastado por auxílio doença pela perícia médica do INSS;

Comprovar doença ou acidente que impossibilite o retorno sem previsão ao trabalho;

12 meses de contribuição à Previdência Social.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG