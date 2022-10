Edu Andrade/ Ascom ME Paulo Guedes, ministro da Economia

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta quarta-feira (19) que não pretende vender as praias do país. O economista, no entanto, sugere a concessão de terras do governo brasileiro para o setor privado. Segundo ele, existem "terras valiosíssimas espalhadas pelo Brasil."

Durante sua fala em um fórum de infraestrutura portuária, o ministro voltou a citar a polêmica sobre a privatização de praias brasileiras. "Não é privatizar praias, as praias são sempre públicas. Ao contrário, são os terrenos em frente à praia que pertencem à Marinha", disse o economista.

Guedes também afirmou que existe um grande interesse de grupos estrangeiros sobre as concessões das praias brasileiras. De acordo com o ministro, as praias continuariam públicas, apenas com novos empreendimentos ao seu redor.

"A praia é pública, todo mundo pode tomar banho de mar lá, mas vai ter um hotel lá na frente", disse.

Ele também sugere a venda dos terrenos para além de áreas da Marinha brasileira, mas também de estatais. Guedes também sugeriu autorizar a venda de imóveis da União para a criação do "Fundo Brasil" para enfrentar a pobreza e a dívida pública, aumentar o orçamento para políticas de infraestrutura e investir no pagamento de dívidas do BNDS.

"Vendemos R$ 100 bilhões do BNDES, e ao invés de isso ir para abater dívida, vamos mandar metade para gerações futuras, com redução de dívida, mas vamos pegar 25% para fundo de erradicação de pobreza e 25% para fundo de infraestrutura pública", disse o ministro.

Em setembro deste ano, Guedes afirmou durante uma entrevista ao FlowPodcast que seria possível arrecadar US$ 1 bilhão com a venda da praia de uma praia em "uma região importante", e criticou a proibição de vendas de terrenos litorais no Brasil.